Cermenate piange la scomparsa di Sergio Mazza, uno dei suoi simboli, figura poliedrica e vibrante, un'icona indiscussa nel tessuto sociale della comunità.

Classe 58, la vita di Sergio è stata caratterizzata dalla sua presenza costante all’interno del mondo associativo, sportivo e sociale. Allenatore e dirigente della Virtus Pallavolo, ha potuto dare il suo contributo anche all’interno della Virtus Pallacanestro, società a cui era così affezionato da non perdersi mai una partita. Era un grande cultore di musica, un vero e proprio artista, un personaggio eclettico e atipico. Volontario dell’associazione Castelnuovo, grande amico del Corpo musicale Puccini, molto attivo all’interno delle iniziative dell’oratorio. Alcune generazioni lo ricordano come il Babbo Natale che portava i regali ai più piccoli.

Sono numerose le persone che lo hanno voluto ricordare e che hanno voluto condividere qualche testimonianza. Come il presidente della Virtus Pallavolo, Gianfranco Ruiu, che lo ricorda così:

"Al di là che fosse un amico personale, è stato uno storico allenatore e dirigente della Virtus Pallavolo. Sergio è sempre stato una presenza importante per noi, per le sue qualità e per la sua umanità. Aveva una capacità di relazioni con le persone molto semplice e diretta. Era una persona che ti dava il cuore e che in qualche modo ti lasciava il segno. Era capace di relazionarsi con le nostre ragazze, le quali vedevano in lui una figura protettiva. Io lo ricordo così, come un amico, una persona alla quale potevi chiedere qualsiasi favore".