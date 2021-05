Cermenate, tenta il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco in strada.

Cermenate, tenta il suicidio cospargendosi di benzina in strada

Un inizio di giornata, domenica 23 maggio 2021, di puro terrore a Cermenate. Questa mattina infatti, intorno alle 6.30 un uomo ha cercato di togliersi la vita cospargendosi di benzina in strada. L’episodio si è verificato in una traversa della ex Statale dei Giovi. Immediata la chiamata ai soccorsi: sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Cri di Lentate, l’elisoccorso di Como e un’auto medica.

La situazione è apparsa immediatamente molto grave tanto che l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. E’ ricoverato in prognosi riservata. Sulle motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo, in strada, indagano i Carabinieri della Stazione di Cermenate, facente parte della Compagnia di Cantù.