nella chiesa di asnago

Non hanno avuto il tempo di portare via nulla ma per liberarsi hanno colpito il parroco con dei pugni.

Cermenate, tentano di rubare in canonica ma il parroco li blocca: don Stefano in ospedale.

Brutto episodio nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021, alla parrocchia dei ss Pietro e Paolo di Asnago di Cermenate. Intorno alle 19 infatti don Stefano Ghiringhelli, 61 anni, è rientrato in canonica e si è trovato di fronte due ladri che stavano frugando in cerca di qualcosa da rubare. Colti in flagrante, i due malviventi hanno cercato di fuggire ma don Stefano ha tentato di bloccarli. Acciuffato uno dei due, per liberarsi il malvivente ha colpito il parroco di Asnago di Cermenate con dei pugni. A quel punto il prete ha mollato la presa e il ladro è fuggito.

Ripresosi dallo scontro, don Stefano ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Cri di Lomazzo e un'auto medica e il parroco è stato trasportato in ospedale a Cantù per accertamenti in codice verde. Su quanto accaduto, anche se i ladri non hanno avuto il tempo di portare via nulla, invece indagano i Carabinieri di Cantù.