Cestini per depositare le deiezioni canine

Cestini con un occhio di riguardo al problema delle deiezioni canine abbandonate sulle strade.

Cestini per il decoro delle strade

Dopo lunga attesa i primi tre contenitori, ad hoc per il conferimento dei sacchettini con escrementi dei cani, sono stati posizionati in centro: in particolare in via Luraschi e in via Carducci. Due strade più volte oggetto di lamentele da parte di cittadini che hanno lamentato il passaggio di maleducati che non puliscono dove i loro cani sporcano. La posa di cestini era stata auspicata più volte negli ultimi due anni tra la cittadinanza.

Maleducazione da arginare

Il problema delle strade lordate dalle deiezioni canine, infatti, è stato più volte segnalato, motivando anche la valutazione, da parte del sindaco Simone Moretti e del suo vice Paola Vercellini, di eventuali test del Dna sulle feci dei cani. Proprio nel febbraio del 2021, infatti, molto si era discusso dell'utilità di ricorrere al test del Dna. Poi, però,

non se ne è fatto nulla. Ora il posizionamento dei nuovi cestini: un segnale utile per ricordare che chi sporca deve anche pulire.