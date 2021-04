Charturium ricorda la tragedia del dirigibile a Cantù.

«È una storia della nostra Cantù…». Questo è il ritornello della canzone “Il Dirigibile”, che Daniele Fumagalli canterà per ricordare il doloroso anniversario della caduta del dirigibile Città di Milano nei pressi della Cascina Novello. Come ogni anno, l’associazione Charturium vuole ricordare quell’evento accaduto il 9 aprile 1914. Quel giorno di inizio primavera il dirigibile di Enrico Forlanini transitava nei cieli della nostra città quando all’improvviso un guasto ai motori provocò la discesa verso i prati nei pressi di Cascina Novello. Il dirigibile prese fuoco, provocando 200 feriti e la morte del Vigile del Fuoco Angelo Marelli.

Lo spettacolo teatrale virtuale

Prima dell’emergenza Covid l’associazione Charturium ha organizzato una visita guidata al luogo dell’evento e poi ha installato una targa a ricordo del pompiere morto sotto la statua della Madonna che evoca l’accaduto. L’incendio del dirigibile è stato ricordato anche con la pubblicazione di un libro, un murales e una rappresentazione teatrale presso la scuola elementare di Fecchio. Vista l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, l’associazione ha allestito uno spettacolo teatrale, che sarà visibile il 9 aprile sulla pagina facebook dell’associazione. Sono stati coinvolti personaggi significativi della cultura canturina. Daniele Fumagalli presenterà i canti ispirati dall’evento, Alberto Savioni interpreterà una poesia in dialetto sulla vicenda e Patrizio Colzani condurrà a conoscere l’evento e il periodo storico in cui è avvenuto. Regia, riprese e il montaggio sono state affidate a Marco Bizzotto.