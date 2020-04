Chef solidali a tavola con Agorà: domani appuntamento su Facebook

“In questo periodo di grande difficoltà che sta coinvolgendo tutti noi, il restare all’interno delle proprie case risulta la strategia migliore per poter affrontare assieme questo momento. Anche all’interno di Agorà 97 cooperativa sociale onlus, gli operatori si stanno adoperando per gestire al meglio la situazione e continuare a garantire agli ospiti delle diverse Comunità la dovuta assistenza e serenità. È un momento difficile per tutti ma restare a casa, e in modo particolare per gli ospiti delle case di Agorà 97, non vuol dire fermarsi”, fanno sapere da Agorà.

Chef solidali domani a tavola con Agorà

Per questo, grazie alla collaborazione dell’Associazione provinciale cuochi di Como e del suo presidente, lo chef Massimiliano Tansini, è nata l’iniziativa culinaria “Chef solidali: a tavola con Agorà” che consentirà di creare un momento di condivisione nonostante le distanze fisiche. L’appuntamento è per domani, mercoledì 15 aprile alle ore 18.

Come partecipare

Basterà andare sulla pagina Agorà 97 Cooperativa Sociale Onlus e seguire la diretta facebook con lo chef Matteo Corridori, di Junior Cooks – Associazione dei cuochi di Como. “Conoscete il piatto “Pane Uovo e Crudo di Carciofi? Seguiteci, sarà uno show Cooking imperdibile, imparerete insieme ai ragazzi di Casa Enrico e Casa di Guido i segreti di una deliziosa ricetta”, scrivono gli organizzatori.

Venerdì gli chef sarete voi

Ma non finisce qui. Nella giornata di venerdì 17 aprile saranno gli utenti a dover rifare la ricetta nelle loro cucine. “Ognuno da casa propria e aspettiamo di essere riempiti sulla pagina Fb di Agorà 97 Cooperativa Sociale Onlus di foto e video oltre che di messaggi con la realizzazione del vostro piatto”.