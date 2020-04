Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte di domenica sera, sono stati in tanti a chiedersi quali fossero, con esattezza, i congiunti da poter incontrare dal 4 maggio.

Chi sono i “congiunti” che si potranno incontrare dal 4 maggio?

Ok le visite ai parenti, ma per quanto riguarda i fidanzati? “Rapporti affettivi stabili”. Sarebbe questo a definire chi rientra o meno fra i congiunti che il nuovo DPCM permetterà di incontrare dopo il 24 maggio. In mancanza ancora di note ufficiali (le FAQ sul DPCM dovrebbero essere aggiornate nei prossimi giorni) è stato il Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli a rassicurare le tante coppie che da ormai due mesi vivono separate a causa del coronavirus, lo ha fatto all’interno della Vita in diretta.

“I congiunti sono le persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, compresi i fidanzati“, ha dichiarato De Micheli ieri pomeriggio.

Attenzione alle distanze

Via agli incontri col proprio partner (sembra) quindi dal 4 maggio ma tutte le altre prescrizioni valgono: quindi freno agli entusiasmo dopo due mesi di separazione forzata. Mascherine obbligatorie e distanza di un metro da mantenere.