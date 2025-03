Chi sono le due persone decedute nell'incidente in galleria

Le indagini degli inquirenti stanno definendo i contorni drammatici dell'incidente mortale avvenuto questa notte nella Galleria di Pusiano, nel quale sono perite due persone

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.15 di domenica 23 marzo, nella galleria di Pusiano, sulla Sp 639 km 11+100.

In totale sono stati tre i veicoli coinvolti: un Ford Ranger guidato da un 31enne di Pusiano, trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo, una Opel Corsa condotta da un 28enne di Sondrio e con a bordo un 20enne di Sondrio, trasportati in codice giallo al Sant'Anna, mentre un altro passeggero, un 22enne di Rogolo ha rifiutato le cure mediche, e una Volkswagen Golf con a bordo tre persone: un passeggero 30enne di Cino è stato trasportato in codice giallo al Manzoni di Lecco, mentre sono deceduti Ivan Mezzera, il conducente 43enne di Bellano, e un altro passeggero, Mattia Mazzina, 44enne di Colico.

le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziari, i mezzi sotto sequestro per proseguire nelle indagini.

La dinamica è tutta da chiarire, poiché andranno anche visionate le varie telecamere presenti in zona.