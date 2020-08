Chiede soldi a una cliente della banca. Al rifiuto minaccia lei e la Guardia Giurata: nel marsupio un coltello

Chiede soldi a una cliente della banca. Al rifiuto minaccia lei e la Guardia Giurata: la Polizia Locale gli trova nel marsupio un coltello.

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto 2020, nei pressi di un istituto bancario in via san Giuseppe a Cantù un cittadino italiano di 47 anni, iniziali P.S., si è avvicinato a una cliente della banca mentre stava entrando, chiedendole dei soldi, al rifiuto di questa le disse che l’avrebbe aspettata fuori dalla banca.

La donna, intimorita dall’atteggiamento del 47enne, appena entrata in banca ha avvisato la sicurezza all’interno di quanto accauto: questa è quindi uscita a sincerarsi della situazione e ha ritrovato l’uomo in attesa. La Guardia Giurata lo ha quindi invitato ad allontanarsi ma per tutta risposta è stato minacciato di morte con frasi del tipo “ti taglio la gola” ripetute più volte, oltre a numerose offese e contumelie.

Alla minaccia di chiamare le forze dell’ordine l’uomo lo ha minacciato di nuovo e nel frattempo ha messo mano al proprio marsupio come nell’atto di estrarre qualcosa. Chiamata la Polizia Locale di Cantù il soggetto si è allontanato per sfuggire al controllo ma è stato intercettato dalla pattuglia inviata sull’intervento.

Il P.S., dato il comportamento tenuto con la Guardia Giurata e la minaccia di morte proferita con il gesto di estrarre qualcosa dal marsupio, è stato perquisito: nel marsupio è stato ritrovato un coltello pieghevole con lama di 9,5 cm. Il coltello è stato immediatamente sequestrato e P.S. denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di coltello.