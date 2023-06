Ieri, mercoledì 21 giugno 2023, a Fino Mornasco un 29enne di origini nigeriane è stato tratto in arresto dai Carabinieri del paese perché, fuori da un supermercato della zona, chiedeva l'elemosina minacciando i clienti con una bottiglia di vetro rotta.

Chiedeva l'elemosina minacciando i clienti del supermercato con una bottiglia rotta: arrestato

La segnalazione è arrivata alle Forze dell'ordine da parte dei responsabili della sicurezza del supermercato: gli addetti avevano già provveduto a redarguire l'uomo per i modi utilizzati verso i clienti ai quali chiedeva con particolare insistenza le monete recuperate all’atto di lasciare i carrelli. Il tutto con in mano una bottiglia di vetro rotta.

Dopo la segnalazione i militari si sono subito adoperati e hanno rintracciato immediatamente, grazie alle indicazioni fornite dalla vigilanza, l’uomo. All’atto del controllo opponeva resistenza attiva nei confronti dei militari che però riuscivano ad immobilizzarlo, trovandolo ancora in possesso dell’arma impropria.

Tratto quindi in arresto per i reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, il 29enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.