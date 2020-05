Chiesa di Novedrate: via le impalcature da cantiere all’altare della Madonna.

Chiesa di Novedrate: l’invito a portare dei fiori a Maria

Domenica 31 maggio la Parrocchia di Novedrate in comunione con le altre della Serenza condividerà un momento di preghiera in cui esprimerà il suo grazie a Maria. Ogni sacerdote offrirà a Maria un mazzo di fiori per esprimere la devozione, la riconoscenza e l’affetto di tutti noi per la Vergine Santissima, con il desiderio di avere sempre Maria come compagna nel cammino della fede.

In chiesa parrocchiale è stata tolta l’impalcatura da cantiere dell’altare della Madonna ed è quindi possibile fermarsi per la preghiera alla Vergine Maria e accendere un lumino. L’area resta delimitata da transenne che impediscono l’accesso all’altare ma permettono di vederlo.

Nel presbiterio è esposta la reliquia di Maria dove è possibile accendere un lumino e sostare in preghiera. I sacerdoti invitano tutti coloro che lo desiderano arrivando in chiesa per la messa o per una visita a portare un fiore ai piedi dell’altare negli appositi vasi. Tutti i fiori che saranno donati alla Vergine saranno deposti all’altare della Madonna e alla Grotta della Madonna di Lourdes.

Gli appuntamenti di domenica 31 maggio: ore 16:30 Recita del Santo Rosario, ore 17:00 Santa Messa Vespertina al temine Atto di Ringraziamento a Maria e omaggio floreale alla Vergine.