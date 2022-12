Chiesa gremita per l'addio al giovane papà Denis Ghizzoni

Chiesa gremita a Olgiate Comasco per l'addio a Denis Ghizzoni: folla al funerale del papà di 42 anni, titolare di una concessionaria di moto in Svizzera, scomparso venerdì a causa di una leucemia fulminante.

Chiesa gremita, folla in preghiera

La chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano si è riempita nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre: prima la preghiera del rosario, col vicario don Francesco Orsi, poi il funerale celebrato dal parroco, don Flavio Crosta. E proprio la riflessione del parroco ha esternato il dolore che attanaglia l'intera comunità, a partire dall'interrogativo al quale non c'è risposta: "Perché? Abbiamo un grande vuoto, perché la persona che si amava non c’è più. E questo vuoto non può essere riempito da nessuno, perché quello era il posto di Denis".

La forza della fede

L'invito del sacerdote è stato esplicito, rivolgendosi direttamente ai familiari di Denis: la moglie Nadia, il figlioletto di 7 anni, la madre Carla e il fratello Oscar, già impegnato in passato come assessore, facendo leva sulla forza della fede e dell'amore. "L'amore lascia un ricordo che nessuno può cancellare - la sottolineatura di don Flavio - Come dice Sant'Agostino, loro che amiamo e che abbiamo conosciuto non sono più dove erano, ma sono ovunque dove noi siamo". Un fortissimo richiamo all'indissolubile legame d'amore che terrà per sempre unita la famiglia di Denis, già duramente provata dalla morte di Luca (nel 1998), fratello gemello di Denis, e di papà Ugo.

Sagrato in silenzio

All'uscita della bara, la folla è rimasta parecchi minuti in silenzio sul sagrato e sul piazzale della chiesa parrocchiale. Tantissimi hanno voluto manifestare affetto e vicinanza alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del giovane papà. Presente anche il sindaco Simone Moretti, affranto per la tragica scomparsa di Denis Ghizzoni.