Chiodi e strade bloccate per guadagnarsi la via di fuga, per un assalto da dove, a conti fatti, è stata portata via merce del valore di poche centinaia di euro.

Chiodi in strada e furgone ariete: assalto a Lurago Marinone

Cosa cercavano e, soprattutto, era proprio quello l’obiettivo del commando entrato in azione l’altra notte a Lurago Marinone? Il dubbio c’è ed è lecito ma saranno le indagini a fare chiarezza. Erano da poco passate le 3.30 di venerdì 3 febbraio 2023 quando è scattato l’allarme per un’effrazione alla "Sistemi Ufficio" di via della Cerca. Immediato l’intervento sul posto di una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Appiano Gentile, unitamente al personale dell’agenzia di vigilanza privata che si occupa della sorveglianza.

