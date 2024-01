Chiude lo storico concessionario della "Ford" a Cantù

"Iperauto" Cantù, storico punto vendita della marca automobilistica americana, di proprietà della famiglia Parolini dal 2004 ma attivo già da molti anni prima, chiude i battenti nell’ambito di un progetto di riorganizzazione delle sedi operative del gruppo. Con il concessionario abbassa la saracinesca in via Como anche l’officina, che aveva la propria sede sul retro dell’immobile.

Il gruppo, infatti, contava fino a poco tempo fa una sede nel capoluogo provinciale, che accorpava sia il marchio Ford sia quello Maserati.

"A Como abbiamo scorporato il punto vendita di Ford, che si trova in via Tentorio, all’angolo con via del Lavoro, da quello completamento nuovo che invece ospita il marchio Maserati - ha proseguito Parolini - Questo ha fatto in modo che a Como, a solo cinque chilometri di distanza da Cantù, abbiamo una sede ora decisamente spaziosa nella quale far confluire anche il punto vendita di Cantù, accorpamento che in passato risultava più complesso in ragione del fatto che non avevamo un concessionario dedicato solo a Maserati. A un elemento logistico si assomma anche un criterio legato alle vendite, che ovviamente si sono contratte e quindi risulta inutile disperderle tra Como e Cantù. In questo modo, i nostri clienti che gravitano a sud di Cantù, si potranno rivolgere al punto vendita di Meda, che non è eccessivamente lontano, mentre quelli che gravitano a nord avranno comodo accesso al concessionario di Como".