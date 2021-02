Chiusa la chiesa di San Vincenzo a Cremnago dopo che dei vandali hanno bruciato il basamento di una statua.

Da qualche giorno le porte della chiesa di San Vincenzo, a Cremnago, sono chiuse e riaprono soltanto in occasione delle celebrazioni liturgiche. Una decisione forte per dare un segnale alla cittadinanza contro l’ennesimo atto di vandalismo che ha colpito la comunità della frazione di Inverigo in settimana.

Martedì pomeriggio ignoti hanno bruciato il basamento della statua di San Vincenzo, patrono della chiesa. Alcuni fedeli hanno visto le fiamme e testimoni parlerebbero di alcuni ragazzi che sono stati visti scappare dalla chiesa nell’orario in cui il gesto è stato compiuto. I danni alla statua, prontamente spostata in sacrestia, non sono notevoli. L’atto vandalico, tuttavia, ha dato fastidio. A infastidire ulteriormente è la recidività: nelle scorse settimane alcuni ragazzi si erano introdotti nel confessionale soltanto per fare rumore e infastidire i presenti.

