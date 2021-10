il controllo

Non era presente il titolare della licenza né un preposto e la legge non lo consente.

Chiusa per cinque giorni la sala giochi "Win Place" di via Milano a Como.

Continuano i controlli da parte degli agenti della Questura, unitamente ai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, per garantire il corretto svolgimento delle attività all'interno delle sale giochi. Durante il controllo delle forze dell'ordine, era presente all'interno della sala una persona non abilitata alla gestione in quanto non inserita nel titolo autorizzatorio del Questore che, oltre al titolare, individua i preposti, così come stabilito dalla legge.

La sospensione dell'attività inoltre è stata disposta per dar modo al titolare di ripristinare i locali alla conformazione prevista dall'autorizzazione, ovvero creare un locale ad accesso libero da destinare ad attività ludica , separandola dalla sala dedicata solo al gioco con vincita. I decreti dell'Agenzie Dogane e Monopoli infatti impongono che si differenzi l'offerta di gioco con sale dedicate al gioco di svago come biliardino, freccette, calcio balilla e non esclusivamente Slot e Vlt come riscontrato durante il controllo.