Troppi contagi sul territorio. Anche la Giunta canturina, guidata dal sindaco Alice Galbiati, ha deciso di chiudere tutti i parchi cittadini così da evitare possibili ritrovi.

Chiusi tutti i parchi comunali di Cantù

La misura entra in vigore da oggi 9 marzo 2021 e “sino al 14 marzo incluso, con possibilità di proroga in coerenza con eventuali ulteriori provvedimenti regionali”. Chiusi quindi tutti i parchi recintati, col divieto di frequentazione di giardini e aree verdi comunali.

Multe per i trasgressori

“La violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che dovessero insorgere, alla sanzione di cui all’articolo 4 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazione della legge 22 maggio 2020, n.35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000)”.

Un solo componente per nucleo familiare in medie e grandi strutture di vendita

Capitolo attività commerciali. Come da ordinanza regionale, anche nell’ordinanza canturina si legge “l’accesso al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani, ed in particolare tale necessità si evidenzia per le medie e grandi strutture di vendita e per la loro capacità intrinseca di attrazione di un rilevante numero di acquirenti contemporaneamente”. Il sindaco ordina quindi la previsione, da parte dei responsabili, di personale addetto alla verifica tramite controllo puntuale al momento dell’accesso alla struttura.