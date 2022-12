Christian Leotta, prosegue il tour del pianista: il 29 dicembre sarà ad Albavilla.

Prosegue il ciclo “Il linguaggio universale della musica: le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven” del pianista Christian Leotta: portare la grande musica fin quasi sulla soglia di casa, anche per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere le sale da concerto nei capoluoghi, è l’obiettivo di questo progetto innovativo, che tocca altri 7 comuni del territorio lariano in una tournée di 10 concerti, fino al 30 marzo 2023.

Il sesto appuntamento della tournée è in programma per giovedì 29 dicembre, alle 21, al Cineteatro della Rosa ad Albavilla, in via Patrizi 6. Il concerto è organizzato dall’Associazione Melos con il sostegno di Fondazione Cariplo e con la collaborazione e il contributo del Comune di Albavilla: in programma la Sonata n. 9 in Mi maggiore Op. 14 n. 1, la Sonata n. 3 in Do maggiore Op. 2 n. 3, la Sonata n. 25 in Sol maggiore Op. 79 e la Sonata n. 32 in Do minore Op. 111.

“Ho aderito con entusiasmo a questo evento musicale – commenta Giuliana Castelnuovo, sindaco di Albavilla - e sono lieta ed orgogliosa che uno dei prestigiosi appuntamenti in cartellone si svolga nel nostro Comune. Spero che l’opportunità di assistere ad uno spettacolo di questo livello possa essere colta da molti miei concittadini, specie dai più giovani, a volte prevenuti nei confronti della musica classica. Sono certa che chi avrà modo di ascoltare il pianoforte di Christian Leotta proverà quei brividi che solo Beethoven e pochi altri geni musicali sanno regalare”.

Ingresso gratuito con prenotazione: scrivere a urp@comune.albavilla.co.it.