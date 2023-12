"Christmas Fest", buona la seconda

La "Christmas Fest" è un successo: bene la seconda edizione della manifestazione, targata Pro loco, con un migliaio di presenze.

"Christmas Fest", Natale si avvicina

Ieri, domenica 17 dicembre, i numerosi bimbi che hanno partecipato si sono divertiti con la slitta interattiva, la casa di Babbo Natale, l'igloo con i giochi di legno e tanto altro. "Un ringraziamento va ai bulgaresi che si sono presentati comunque numerosi e incuriositi dall'evento hanno apprezzato il mercatino di hobbisti e le mostre artistiche presenti in sala consigliare - spiega il presidente Ferruccio Cotta - Artefici del successo della manifestazione sono stati i volontari della Pro loco (una cinquantina quelli operativi, Ndr) che si sono impegnati per più giorni nonostante alcuni di loro avessero mali di stagione". Una menzione particolare, senza far torto a nessuno, per Maurizio Sacchetto, lo chef che ha preparato la tanto apprezzata polenta e spezzatino di cinghiale, Federica Clerici, che ha organizzato con sapienza i mercatini e le mostre artistiche, Raffaella Carfagna, che con il suo staff ha intrattenuto i numerosi bimbi con laboratori, canti e la "Babbo Walking". E per Silvia Piatti, sempre in prima linea per garantire le attività di segreteria. "Un sentito ringraziamento va invece a Riccardo Cinquegrana e a Maurizio Simionato. che hanno curato tutta la parte di allestimento tecnico e scenografico dell'evento che tanto successo ha riscosso tra coloro che hanno partecipato".

Prossimi appuntamento

La Pro loco si sta già focalizzando sul prossimo impegno: la consegna dei doni ai bambini la sera della vigilia di Natale (il 24 dicembre tra le 17 e le 20). Chi fosse interessato a far pervenire ai propri figli o ai nipoti un proprio regalino consegnato direttamente da Babbo Natale, può prenotare il servizio al numero della Pro loco : 327-6889800.