Ciclista 15enne investito a Montorfano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito a Montorfano

L’incidente è avvenuto intorno alle 23, in via Como all’altezza del civico 28. Sul posto la Cri di Lipomo che ha soccorso un giovane di 15 anni che era in sella alla sua bicicletta. Grande paura ma, per fortuna, le ferite riportate non erano gravi. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Si segnalano anche due eventi violenti, classificati come aggressione a Como. Il primo in via Scalabrini dove è stato soccorso un uomo di 41 anni. Il secondo in via San Francesco d’Assisi. In questo caso una persona è finita in ospedale, in codice verde. Un malore invece a Faloppio, mentre a Mozzate un’intossicazione etilica. Aggressione anche a Castelmarte con un giovane di 28 anni trasportato all’ospedale in codice verde.