Ciclista 18enne investita a Lomazzo questa mattina, venerdì 13 agosto 2021.

Ciclista investita, sirene a Lomazzo

L'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto questa mattina pochi minuti prima delle 8. La ragazza in sella alla sua bici sarebbe stata urtata da un'auto mentre pedalava lungo via Monte Rosa. Non poca la paura, tanto che inizialmente i soccorsi sono intervenuti in codice rosso con due ambulanze.

Sul posto fortunatamente la situazione è apparsa meno grave di quanto inizialmente ipotizzato, portando l'intervento di soccorso in codice giallo e verde. Allertati anche i carabinieri di Cantù, che ora dovranno accertare eventuali responsabilità.