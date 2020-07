Ciclista caduto a Colonno: in prognosi riservata il 48enne coinvolto

Giungono aggiornamenti sull’incidente avvenuto questa mattina sulla strada che porta all’Alpe di Colonno. Si tratta di un 48enne domiciliato a Voghera, originario della Sicilia: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Niguarda di Milano.

Il 48enne ricoverato in prognosi riservata

Sono gravissime le conseguenze dell’incidente avvenuto poco dopo le 11 a Colonno. Inizialmente l’Agenzia regionale di Emergenza e urgenza riportava l’accaduto come un investimento. I militari del Comando di Menaggio, tuttavia, sono riusciti a fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Il ciclista avrebbe fatto tutto da solo: stava percorrendo la strada in discesa quando, per evitare un’auto, ha frenato. L’uomo si è ritrovato catapultato a terra. Un colpo violentissimo. E’ stato proprio l’automobilista che lo precedeva ad accorgersi della rovinosa caduta e a dare l’allarme ai soccorsi.

Le condizioni del ciclista, domiciliato a Voghera e che stava effettuando un’escursione in solitaria, sono apparse da subito molto gravi. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.