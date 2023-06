Ieri, mercoledì 14 giugno 2023, un ciclista di Albese con Cassano è stato investito a Desio. Un impatto violentissimo che ha provocato all'uomo, un 55enne, diversi traumi. Le sue condizioni di salute sarebbero ancora molto gravi.

Ciclista di Albese investito a Desio: è gravissimo

Un incidente molto grave è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri in via Caduti di Nassiriya, all'altezza della caserma dei Carabinieri a Desio. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro in cui sono rimaste coinvolte una Daewoo e una bicicletta con in sella un 55enne.

Gravissimo il ciclista erbese

In base a quanto rilevato finora dagli agenti della Polizia Locale i mezzi procedevano lungo via Caduti di Nassiriya nella stessa direzione, verso via Rossini. Per motivi ancora da chiarire è avvenuto un impatto violentissimo, a seguito del quale la bici ha mandato in frantumi il parabrezza dell'auto, che si è fermata molto più avanti rispetto al punto dello schianto. Gravissime le condizioni del 55enne, che è stato tempestivamente soccorso dai sanitari della Croce Verde di Lissone, giunti sul posto con un'ambulanza in codice rosso.

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Ad oggi l'uomo è ricoverato in neuro rianimazione al San Gerardo di Monza. La prognosi rimane riservata.