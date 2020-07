Ciclista ferito in un incidente in via per Fenegrò

Ciclista ferito a Veniano, in via per Fenegrò, all’altezza del civico 25: soccorsi in azione per un giovane.

E’ successo poco dopo le 16.30. Risultano coinvolte una Ford C-Max e la mountain bike sulla quale si trovava un giovane di Guanzate. A quanto risulta, l’auto proveniva da Veniano in direzione Fenegrò, prima della rotatoria, mentre il ciclista viaggiava contromano, a lato della strada. Nonostante il tentativo di evitare la bici, l’automobilista non è riuscito a impedire l’impatto tra i due mezzi e la caduta del ciclista. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate un’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il ciclista è rimasto sempre cosciente e il codice d’intervento, fortunatamente, è stato ridimensionato a giallo. La Polizia locale Bassa Piana Comasca si è occupata dei rilievi. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna.