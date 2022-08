Ciclista ferito, soccorritori in codice rosso

Ciclista ferito in un incidente a Guanzate, sulla strada provinciale: paura e richiesta di intervento anche all'elisoccorso.

Ciclista ferito, paura a Guanzate

E' successo pochi minuti prima delle 17.30, in via Roma, la strada provinciale, all'altezza del numero civico 52. Dinamica al vaglio della Polizia locale Bassa e Piana comasca. Coinvolto un uomo di 48 anni, in sella alla sua bicicletta, finito a terra dopo l'impatto con un camion che trasporta automobili. Il 48enne pedalava preceduto dal figlio. Sul posto, in codice rosso, la Croce azzurra di Cadorago, l'automedica e l'elisoccorso.

Soccorsi tempestivi, codice d'intervento ridimensionato

Raggiunto dai soccorritori, il ciclista è stato assistito prontamente e trasportato in ospedale con un'ambulanza. Non è stato necessario, quindi, il trasporto con l'eliambulanza. Intanto, sulla provinciale si sono formate code e rallentamenti.