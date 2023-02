Ciclista investita a Olgiate: si alza l'elisoccorso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo tra la notte dell'1 e del 2 febbraio 2023 in Provincia di Como: si segnala l'investimento di una ciclista a Olgiate Comasco.

Ciclista investita a Olgiate: si alza l'elisoccorso

È successo ieri sera, mercoledì primo febbraio, a Olgiate Comasco, più precisamente in via Roma e intorno alle 20. Una ciclista che stava in quel momento percorrendo la via sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con una vettura.

Immediata la chiamata al 118 che ha mobilitato dapprima un'auto medica e un'ambulanza dell'Sos di Olgiate e poi anche l'elisoccorso di Como con la massima allerta, il codice rosso. Il personale sanitario, una volta arrivato sul posto per soccorrere la donna di 48 anni ha valutato le sue condizioni di salute non troppo gravi e ha deciso di trasportarla in ambulanza al Sant'Anna in codice giallo.

Sul posto per i rilevamenti del caso anche i Carabinieri di Como.

Il luogo dell'incidente