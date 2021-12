massima urgenza

L'uomo, 61 anni, dalle prime informazioni sarebbe stato investito in via Goffredo Mameli.

Ciclista investito a Cantù Asnago: è grave, arriva l'elisoccorso.

Grave incidente questa mattina, sabato 11 dicembre 2021, intorno alle 11.30, in via Goffredo Mameli a Cantù Asnago. Un ciclista di 61 anni di Figino Serenza è stato investito. La situazione è apparsa subito grave tanto che i soccorsi, tra cui l'eliambulanza, sono stati chiamati in codice rosso, massima gravità. Presenti Cri di Montorfano e auto medica, oltre alla Polizia Locale di Cantù. A portare in ospedale a Lecco con la massima urgenza il ciclista è stato l'elisoccorso: ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Da quanto è stato possibile ricostruire l'auto viaggiava su via Mameli da Cantù verso Cermenate e avrebbe dovuto svoltare in via Partigiani; in quel momento non ha visto, probabilmente a casa di un abbaglio del sole, il ciclista provenire dalla parte opposta e lo ha travolto facendolo rovinare a terra dove è stato soccorso privo di conoscenza. La dinamica ad ogni modo è al vaglio della Polizia Locale di Cantù.

