Ciclista investito a Canzo finisce in ospedale.

Paura nel pomeriggio a Canzo, quando attorno alle 16 un giovane di 31 anni e un'automobile sono venuti a contatto in via Verza. La rovinosa caduta del 31enne ha richiesto l'intervento di un'ambulanza della Soso di Canzo e dell'automedica in codice giallo. Per fortuna le condizioni del giovane sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Una volta stabilizzato, è stato trasporto in codice verde in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.