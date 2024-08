Incidente a Capiago Intimiano nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto 2024.

Ciclista investito: trasportato con l’elisoccorso a Varese

Ad avere la peggio, dopo un incidente avvenuto intorno alle 16.30 in via Montorfano, è stato un ciclista. Sul posto, in codice rosso, automedica e ambulanza, dopodiché in volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como. Le condizioni del ferito sono molto gravi. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese.