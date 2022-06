Ciclista investito a Carimate SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Ciclista investito a Carimate

L'episodio è avvenuto sulla Sp35, intorno alle 4.30. Sul posto la Cri di Cantù e un'automedica che hanno soccorso un uomo di 24 anni che era stato investito. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Poco prima delle 5, in via Napoleona a Como, da segnalare un evento violento. Un uomo di 34 anni è finito all'ospedale in codice giallo. Indaga la Questura. A Como ci sono state anche due intossicazioni etiliche.