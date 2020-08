Ciclista investito a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Ciclista investito a Cermenate questa mattina, lunedì 31 agosto 2020. Nella serata di ieri invece un incidente sull’autostrada A9.

Ciclista investito a Cermenate

L’allarme è stato lanciato da via Europa Unita a Cermenate intorno alle 7.30 di questa mattina. Un ciclista di 56 anni infatti è stato investito ed è finito sull’asfalto. Sul posto la Cri di Lomazzo che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti.

Nella serata di ieri invece poco prima delle 21 c’è stato un incidente tra due auto sull’autostrada A9 nel tratto compreso tra Lomazzo e Turate. Ferite in modo lieve tre persone: due donne di 31 anni e un uomo di 21. Presente la Polstrada e la Cri di Lomazzo che ha trasportato i feriti in ospedale in codice verde.