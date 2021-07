Ciclista investito a Mariano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo in provincia di Como nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi.

Ciclista investito a Mariano

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, in via Sant’Ambrogio a Mariano. Sul posto ambulanza e automedica. Un uomo di 56 anni è stato investito mentre era sulla sua bici. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare poi malori a Como e Torno. Poco prima delle 2 a Como, in via San Carlo, si è verificato un incidente. Soccorso e trasporto in ospedale in codice giallo, un uomo di 29 anni. Intorno alle 2.40, da segnalare anche un’intossicazione etilica a Olgiate Comasco.