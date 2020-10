Ciclista investito a Pusiano soccorso un 47enne

Soccorsi a Pusiano per un ciclista urtato da un’auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre. L’incidente intorno alle 16 in via Zoli.

Ciclista investito a Pusiano

Stando a quanto è stato possibile sapere l’auto, che viaggiava in direzione Lecco lungo la via Zoli, durante la svolta in un parcheggio avrebbe urtato un ciclista che viaggiava nella stessa direzione. Il ciclista è caduto rovinosamente a terra e immediatamente sono stati allertati in soccorsi. In via Zoli, in centro paese, sono giunte una ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’auto medica, in codice rosso. Il ciclista, un 47enne, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Erba.