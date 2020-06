Ciclista investito ad Appiano Gentile SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito ad Appiano Gentile

L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45. Un uomo di 47 anni, in sella alla sua bici, è stato investito in via Italia 32. Sul posto la Sos di Appiano Gentile che, dopo le prime cure, l’ha trasportato all’ospedale in codice verde.

Da segnalare anche diversi malori nel Comasco e un’aggressione a Como, in via Puecher. Un 19enne è stato trasportato al Valduce in codice verde.