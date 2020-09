Allarme poco prima delle 14 di oggi, giovedì 10 settembre 2020, per un ciclista investito.

Ciclista investito arrivano i soccorsi

L’impatto è avvenuto alla rotonda sul confine tra Canzo e Castelmarte, sulla Sp40. Sul posto si sono precipitate automedica e ambulanza. Soccorso un uomo di 51 anni che è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Ferito ma cosciente, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Attivate anche le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.