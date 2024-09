Ciclista investito da un’auto, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Investimento di un ciclista a Colverde

L’incidente è avvenuto oggi, sabato 28 settembre, in via Cavour, a Colverde. A rimanere ferito un anziano di 84 anni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto intorno alle 14. Sul posto un autoambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia. Allertati i carabinieri della compagnia di Como. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.