Ciclista investito in centro FOTO

E’ accaduto nella frazione di San Maurizio.

Investito un uomo alla rotonda

Poco prima delle 8 di questa mattina, alla rotonda della frazione di San Maurizio, a Erba, è stato investito un ciclista. I soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso: l’uomo è finito sul parabrezza di un’utilitaria e si temeva per la sua vita. E’ poi stato trasportato in ospedale in codice giallo. In via San Maurizio erano presenti l’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e l’automedica, insieme alla Polizia locale cittadina.