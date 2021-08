Ciclista investito in via Leoni a Como SIRENE DI NOTTE

Ciclista investito in via Leoni a Como. Ecco cosa é successo nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 agosto 2021.

L'incidente si é verificato intorno alle 22.10 in via Leone Leoni a Como: un uomo di 33 anni che viaggiava in bicicletta é stato investito ed é finito sull'asfalto. Sul posto é arrivata un'ambulanza della Cri di Como che ha trasportato l'uomo in ospedale al Sat'Anna in codice giallo.