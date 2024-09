Ciclista investito sulla Varesina, è stato trasportato in ospedale

Ciclista investito sulla Varesina, a Lurate Caccivio, trasportato in ospedale.

Ciclista investito da un'auto

L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre, intorno alle 15.45. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della Polizia locale presente sul posto ma, da quanto è stato possibile ricostruire, l'investimento sarebbe avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Mascagni. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio. Le condizioni del ciclista sono serie ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).