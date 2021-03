L’allarme è scattato intorno alle 15.45 di oggi, sabato 13 marzo 2021, ad Eupilio.

Ciclista si sente male sul Cornizzolo

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un gruppetto di tre ciclisti stava salendo in bici sul Cornizzolo, quando uno di loro, colpito da un malore, si è improvvisamente accasciato a terra. Immediatamente gli amici hanno chiamato i soccorsi. Sul posto ambulanza e l’elisoccorso da Como che hanno prestato le prime cure all’uomo, trasportato poi all’ospedale in condizioni non gravi.