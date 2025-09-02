Ciclista soccorso in codice rosso a Beregazzo con Figliaro

Grave incidente per un ciclista a Beregazzo. L’uomo è stato rianimato dal personale sanitario e soccorso in codice rosso.

Ciclista soccorso in codice rosso

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 13.15 di oggi, martedì 2 settembre, per soccorrere un ciclista a Beregazzo con Figliaro, in via Monte Bianco. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio, i Carabinieri di Como, un’auto medica e l’elisoccorso, necessario per il trasporto dell’uomo, di 73 anni, all’ospedale di Circolo di Varese. Il ciclista, con traumi multipli, è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e ospedalizzato in codice rosso con manovre di rianimazione.

Il conducente dell’auto, un uomo di 36 anni, è stato trasportato all’ospedale di Tradate in codice verde.

L’incidente

A quanto risulta, l’auto, una Volkswagen T-Cross, stava percorrendo la rotonda per svoltare verso Castelnuovo Bozzente. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il ciclista stava pedalando su corso Roma da Figliaro e non si sarebbe fermato in tempo al passaggio dell’auto nella rotatoria.