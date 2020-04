Ciclista vede la pattuglia e si dà alla fuga: quasi mille euro di multa a Solbiate con Cagno

La passione per la mountain bike gli costa cara: quasi mille euro di multa per un ciclista non rispettoso del decreto ministeriale.

Ciclista vede la pattuglia e si dà alla fuga

E’ successo sabato scorso, nei pressi del camposanto di Concagno. Due ciclisti erano organizzati di tutto punto per un giro in mountain bike quando hanno incontrato una pattuglia della Polizia Locale, con a bordo anche il sindaco Federico Broggi, che spesso si muove per controllare il territorio.

I due sportivi hanno tentato di fuggire ma solo uno l’ha fatta franca: l’altro è stato raggiunto e fermato dagli agenti che lo hanno multato per non aver rispettato il Dpcm e l’ordinanza regionale che impongono di uscire solo per necessità.

