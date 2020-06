Ciliegie e “michin” benedetti per la ricorrenza del San Gilardin

Ciliegie e “michin” nel rispetto della tradizione e della devozione degli olgiatesi a San Gerardo.

Ciliegie e “michin”: la benedizione

Sabato 6 giugno, alle 10.30, messa in chiesa parrocchiale in occasione della ricorrenza del San Gilardin. E’ prevista la benedizione delle ciliegie e del “michin”: per prenotarli è possibile telefonare in parrocchia (031-944384) dalle 9.15 alle 11.30 oppure scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo oratorio@parrocchiaolgiatecomasco.it. La sacdenza da rispettare è quella di giovedì 4 giugno. Sarà possibile ritirare ciliegie e “michin” in casa parrocchiale, dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 di sabato 6 giugno. La distribuzione di ciliegie e “michin” avviene su offerta, rispettivamente a partire da 7 euro e da 3 euro.

Iniziativa a sostegno della parrocchia

Dopo l’entusiasmante esperienza dei panini di San Gerardo, distribuiti sabato 25 aprile a circa 500 famiglie, quindi nel periodo di lockdown, ecco una nuova opportunità per garantire sostegno alla parrocchia e all’oratorio olgiatese. Per le persone anziane o impossibilitate al ritiro, lo sforzo organizzativo ha contemplato la possibilità della consegna a domicilio. Al riguardo, per informazioni e prenotazioni, contattare la parrocchia dalle 9.15 alle 11.30 (031-944384). Quest’anno, a causa della pandemia, il tradizionale pellegrinaggio degli olgiatesi alla chiesa monzese di San Gerardo è stato proposto solo in forma virtuale. In segno di comunione con Olgiate Comasco, don Massimo Gaio, parroco della chiesa di Monza dedicata a San Gerardo, aveva acceso il cero dell’Avis olgiatese in occasione dell’apertura straordinaria dell’urna del santo.