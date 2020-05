Cimiteri aperti, ma ingresso per ordine alfabetico

Cimiteri di Lurate Caccivio aperti: l’ingresso è per ordine alfabetico.

Cimiteri: accesso contingentato

L’Amministrazione comunale ha deciso di adottare la stessa tecnica utilizzata alla piattaforma ecologica, un modo per evitare assembramenti a causa dell’emergenza coronavirus. Il lunedì potranno entrare i cittadini con le seguenti iniziali del cognome: A, B e C. Il martedì, invece, D, E, F e G. Mercoledì camposanti accessibili per chi ha le seguenti iniziali: H, I, J, K, L, M. Giovedì: N, O, P. Venerdì: Q, R, S. Sabato: T, U, V, W, X, Y e Z. Come si diceva, è assolutamente vietato creare assembramenti di persone e bisogna indossare la mascherina, come da normativa vigente. L’Amministrazione ha organizzato controlli perché tutti rispettino le regole.