Cimiteri Cantù pulizia straordinaria da parte del Comune

L’Amministrazione comunale ha disposto la pulizia straordinaria dei cimiteri della città. La decisione si lega alla chiusura eccezionale di questi luoghi legata all’emergenza coronavirus. Sono stati interessati dal provvedimento il cimitero in via Cesare Cantù, quello in via Montenero nella frazione di Vighizzolo, quello in via Rienti nella frazione di Cantù Asnago e infine quello in via Tonale che si trova nella frazione di Cascina Amata.

Apertura straordinaria ieri e venerdì

Nelle giornate di venerdì e sabato i cimiteri della città sono stati accessibili esclusivamente ai fioristi. Questi hanno avuto la possibilità di portare sulle tombe dei defunti i fiori su indicazione dei loro cari, in occasione della festività pasquale.

