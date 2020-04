Cimiteri rimessi a nuovo grazie ai volontari

Volontari impegnati nella pulizia dei cimiteri di Lurate Caccivio.

L’intervento sui due cimiteri

Una squadra composto da sei persone – tre per il camposanto di Caccivio e tre per quello di Lurate – è entrata in azione nella giornata odierna, lunedì 6 aprile. Obiettivo rimettere a luogo i due luoghi sacri, ormai chiusi al pubblico da una quindicina di giorni. La Protezione civile ha sistemato i vialetti e tolto i fiori secchi così da dare un maggiore decoro. Non solo, venerdì scorso l’azienda “Casteflora” di Lurate Caccivio ha donato due ciotole di viole, opportunamente posizionate, come omaggio rivolto ai defunti. Nella giornata di mercoledì, invece, il parroco don Flavio Riva sarà presente insieme al sindaco per la benedizione.