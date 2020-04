Cimitero chiuso: sindaco, assessori e consiglieri puliscono il camposanto FOTO

Cimitero chiuso al pubblico: il sindaco veste i panni di operaio comunale e pulisce il camposanto.

Oggi la pulizia del cimitero

Il primo cittadino Fabio Chindamo, insieme all’assessore Cesare Morandi, ai consiglieri Alessandro Vella e Giorgio Colzani, unitamente al responsabile del camposanto Piero Clerici e ad alcuni volontari, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile 2020, per la pulizia del luogo sacro. Un lavoro corale per garantire il maggior decoro possibile. Il cimitero, infatti, è chiuso al pubblico per evitare assembramenti e i cittadini non possono curare le tombe dei loro cari. Vista la situazione, gli amministratori si sono messi in moto rimuovendo i fiori secchi e sistemando tutta l’area. E’ stata l’occasione anche per inaugurare il nuovo mezzo recentemente acquistato e pensato proprio per scopi simili.

Fiori donati in occasione della Pasqua

Il negozio “Il Capriccio” di Bulgarograsso ha voluto donare alcuni fiori per le imminenti festività pasquali. Alcune ciotole saranno posizionate lungo i viali come segno di rispetto e vicinanza verso tutte le persone defunte seppellite al camposanto.