Comunità pastorale San Vincenzo

Sono previsti due appuntamenti tra il mese di aprile e quello di maggio.

Cineforum in sala Valsecchi a Cantù.

«La rabbia, la dignità, la fratellanza: Signore... dove stiamo andando?». La commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo di Cantù e Intimiano propone un cineforum a cura di Fabrizio Fogliato, critico cinematografico e storico del cinema. Le proiezioni si svolgono presso la sala Valsecchi, in piazza San Teodoro 3.

Gli appuntamenti

Dopo il primo film proiettato il 17 marzo alle 20.30, dal titolo «In guerra», ne sono previsti altri due. Il primo sarà proiettato giovedì 28 aprile alle 20.30 e si intitola «Promised Land», di Gus Van Sant. Il secondo, «La quinta stagione» di Peter Brosens e Jessica Woodworth, è invece in programma per giovedì 26 maggio alle 20.30. Sono disponibili 88 posti ed è gradita la prenotazione (3333833381 - Anna). Chi parteciperà dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 e possedere il green pass rafforzato. Il ciclo di film vuole far riflettere sull’invisibile catena di malessere che lega le emergenze - non più tali perché, ormai, strutturali, del nostro tempo.