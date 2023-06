Cinema adolescente: rassegna sotto le stelle per i 25 anni di Fondazione Rosa dei Venti Onlus

Cinema adolescente: rassegna sotto le stelle per festeggiare i 25 anni di Fondazione Rosa dei Venti onlus.

Un evento cittadino, patrocinato dal Comune di Como, realizzato con il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e sviluppato grazie alla nascente collaborazione con il Circolo Arci Xanadù, a confermare la volontà della Fondazione di aprirsi sempre più al territorio ponendosi come punto di riferimento per la cura e la prevenzione delle fragilità psichiche in minori adolescenti e giovani adulti.

Quattro le serate in programma: ecco tutti gli appuntamenti.

Le proiezioni prenderanno il via il 18 giugno con "La timidezza delle chiome" di Valentina Bertani (2022), per poi proseguire il 25 giugno con "Brado" di Kim Rossi Stuart (2022), il 2 luglio con "Mustang" di Daniz Gamze Erguven (2015) e terminare il 9 luglio con "Lady Bird" di Greta Gerwig (2017).

Lo spazio all’aperto dedicato all’iniziativa sarà quello comunale in via Regina Teodolinda 31. L’ingresso è con donazione a partire da 7 euro a proiezione: l’intero ricavato delle serate andrà a sostegno delle attività di accoglienza e cura delle fragilità psichiche in minori adolescenti e giovani adulti di Fondazione Rosa dei Venti onlus. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,15. In caso di maltempo le proiezioni verranno recuperate nelle domeniche a seguire, in coda alle successive.

Ogni film sarà introdotto dal prezioso contributo a cura del filosofo e psicologo Daniele Tonazzo. Un’occasione imperdibile in primis per genitori e figli, ma anche per chiunque abbia voglia di interrogarsi e riflettere, e anche per chi avesse desiderio di sostenere le attività della Fondazione.

Il cinema come strumento di sensibilizzazione quindi, in un crescendo di situazioni, musiche e immagini che porteranno il pubblico a rifletter su tematiche come il confronto con i pari, il ruolo della famiglia e delle istituzioni in situazioni di disagio, il rapporto genitore – figli, ma anche su temi difficili quali la violenza, la perversione, l’abuso, la segregazione, il suicidio arrivando sino alla ribellione e alla conseguente, ma non scontata, liberazione.

Ulteriori informazioni sull'iniziativa direttamente presso l'associazione, dal sito www.rosadeiventi.org o al numero 031-360235