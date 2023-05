Cinque anni di letture animate con "Un sabato da favola"

Cinque anni vissuti al servizio dei più piccoli: anniversario speciale per il gruppo "Un sabato da favola". E' stata una giornata speciale quella del 29 aprile per il gruppo guanzatese. Un momento di condivisione che suggella l'impegno delle infaticabili volontarie.

"Un sabato da favola" festeggia cinque anni

La festa si è svolta a partire dalle 15.30 nel salone della scuola elementare di Guanzate. "Abbiamo iniziato regalando all’ingresso, a ogni famiglia, una shopper con il nostro logo, grazie al supporto della ditta Airily - raccontano dal gruppo - Abbiamo avuto con noi una ragazza per il truccabimbi, Chiara Guffanti, che con pazienza ha truccato tutti i bambini presenti (circa 40, Ndr). Il tutto è iniziato con un piccolo discorso in apertura del nostro bibliotecario Andrea Brunelli e successivamente degli assessori Mariangela Cirone e Michele Cinnirella. Poi sono seguite le nostre consuete letture animate, tutte a tema compleanno, chiuse da una lettura animata dal gruppo dei piccoli lettori, a oggi composto da ben 15 bambini". Al termine letture, un laboratorio nel quale, mediante una votazione alla quale hanno partecipato tutti i presenti, è stato assegnato il nome al logo: "L'Ettore". Ora, la gigantografia del logo con il nome accoglie i bambini in biblioteca nella loro area dedicata. In biblioteca si trova inoltre allestita, per tutto il mese di maggio, la mostra dei disegni, che ci hanno portato sabato i bambini, come regalo di compleanno. Abbiamo terminato poi con gli auguri e la merenda. Per dare la possibilità anche ai bambini non presenti all'evento di avere la shopper, abbiamo attivato una promo in biblioteca".

Nuovi eventi in programma

I prossimi eventi in programma vedranno la partecipazione del gruppo all’interno di feste e manifestazioni: il 20 maggio a “Guanzate in Festa”, iniziativa organizzata dall’Amministrazione, comunale e il 17 giugno a “Guanzate a tutta birra”, in piazza Partigiani, organizzata dall’associazione "Mangiacuscenza".